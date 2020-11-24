الرئيس الروسي: العلاقات بين موسكو والرياض تتطور واكتسبت طابعا متعدد الأوجه

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات الثنائية بين بلاده والمملكة العربية السعودية تتطور على نطاق متزايد واكتسبت طابعاً موسعاً ومتعدد الأوجه.



وقال بوتين، خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد، اليوم الثلاثاء: "إن علاقات روسيا مع المملكة العربية السعودية، إحدى الدول الرائدة في الشرق الأوسط، تتطور بشكل متزايد وقد اكتسبت مؤخرًا طابعًا واسعًا ومتعدد الأوجه، وهو ما سهّلته الاتفاقيات التي جاءت عقب زيارة الدولة إلى الرياض أكتوبر 2019 "، مضيفا أن تعاون الدولتين يجري بشكل فعال أيضا من خلال صيغة "أوبك +".



يُذكر أن علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا تتطور حاليا في مجالات مختلفة، لاسيما في قطاعات الطاقة والاستثمار والثقافة والتجارة والاقتصاد وغيرها. وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قام بزيارة تاريخية إلى موسكو في أكتوبر 2017؛ فيما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرياض في أكتوبر 2019.