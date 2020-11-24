مرتضى للاعبي الزمالك: «لا يوجد أقوى منكم في إفريقيا»

حرص مرتضى منصور، على حضور تدريب الزمالك مساء أمس، الإثنين، لدعم وتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووجه منصور العديد من الرسائل للاعبي الزمالك، طالبهم خلالها بضرورة التركيز من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، يوم الجمعة المقبل، 27 نوفمبر، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي يقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقال منصور، للاعبي الزمالك، في فيديو نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا تستجيبوا لأي استفزاز إذا حدث من أي لاعب في الأهلي داخل الملعب».

وأضاف:«جماهير الزمالك أعظم جماهير في الدنيا ويحاربون الجميع من أجلكم والزمالك لن يسقط بسبب جماهيره ولاعبيه، لا يوجد أي فريق أقوى منكم في إفريقيا. انتصرتم على الترجي في قطر، وعلى الهلال في السعودية، وعلى الأهلي في السوبر والدوري، وعلى الرجاء بطل المغرب ذهابًا وإيابًا».

وتابع: «ثقوا في أنفسكم والعبوا بهدوء شديد، متعوا أنفسكم وجماهيركم، على كل لاعب في الملعب أن يلعب بأعصاب هادئة ويعرف أنه أفضل لاعب في إفريقيا في مركزه داخل الملعب».

ومن جانبه تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، بعد رسائل مرتضى منصور، حيث قال: «نشكرك على حرصك على تواجدك معنا رغم تعبك، نتفائل بتلك الجلسة قبل المباريات المهمة، وإن شاء الله سنجتمع مجددا ونحتفل سويا عقب المباراة».