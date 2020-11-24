تستضيف محافظة أصفهان الإيرانية، غدا الثلاثاء، الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وقطر، مع اتباع كامل للتعليمات الوقائية والصحية للحد من تفشي فيروس كورونا.

هذا الاجتماع المشترك، يعقد برعاية وحضور كل من وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان، ووزير التجارة والصناعة في دولة قطر أحمد الكواري، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ومن المرتقب أن يتم خلال هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه عقب تفشي وباء كورونا، توقيع الجانبين الإيراني والقطري على وثيقة تعاون مشتركة بين البلدين.

كان وزير الطاقة رئيس الجانب الايراني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وقطر رضا اردكانيان، زار الدوحة في التاسع من الشهر الجاري، وسلم رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني واجرى محادثات لتطوير التعاون بين البلدين.