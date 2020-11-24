السعودية للأمم المتحدة ومجلس الأمن: لن نألو جهدًا في حماية أراضينا ومواطنينا

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها لن تألوَ جهدًا في حماية أراضيها ومواطنيها من الهجمات الإرهابية مثل التي تعرضت لها محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة أمس، وذلك وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالبة بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.



جاء ذلك في رسائل بعثها المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي، اليوم الثلاثاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وإلى رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة إنجا روندا كينج، بشأن الاعتداء الإرهابي في شمال محافظة جدة أمس، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).



وقال السفير المعلمي، إنه بعد ثبوت أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران هي المسؤولة عن هذا الاعتداء، فإن استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف كلًا من السعودية والشعب اليمني وتقوم بها الميليشيا، لدليل واضح على فكرها الراديكالي الذي يرمي إلى تقويض جهود الأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وإثارة التوترات الإقليمية والدولية.



وحث السفير المعلمي، مجلس الأمن على تحمل مسؤوليته بوقف تهديد ميليشيا الحوثي لأمن الطاقة العالمي والعملية السياسية للأمم المتحدة في اليمن والأمن الإقليمي.