 مقتل ما لا يقل عن 600 مدني في مذبحة 9 نوفمبر بإقليم تيجراي - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 7:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

مقتل ما لا يقل عن 600 مدني في مذبحة 9 نوفمبر بإقليم تيجراي

مهاجرين اثيوبيين - ارشيفية
مهاجرين اثيوبيين - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 6:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 6:50 م
أعلنت مؤسسة إثيوبية عامة عن مقتل ما لا يقل عن 600 مدني في مذبحة 9 نوفمبر بإقليم تيجراي، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وكانت منظمة العفو الدولية، أفادت يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر، بمقتل عشرات المدنيين في مذبحة شهدتها منطقة تيجراي بإثيوبيا، نسبها شهود إلى قوات تدعم «جبهة تحرير شعب تيجراي» الحاكمة في الإقليم في ظل نزاعها مع الحكومة الفدرالية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أكد أن الجيش حرر جزءا من منطقة تيجراي خلال عمليته العسكرية ضد سلطاتها المتمردة والمستمرة منذ 4 نوفمبر الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك