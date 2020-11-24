أعلنت مؤسسة إثيوبية عامة عن مقتل ما لا يقل عن 600 مدني في مذبحة 9 نوفمبر بإقليم تيجراي، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.



وكانت منظمة العفو الدولية، أفادت يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر، بمقتل عشرات المدنيين في مذبحة شهدتها منطقة تيجراي بإثيوبيا، نسبها شهود إلى قوات تدعم «جبهة تحرير شعب تيجراي» الحاكمة في الإقليم في ظل نزاعها مع الحكومة الفدرالية.



وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أكد أن الجيش حرر جزءا من منطقة تيجراي خلال عمليته العسكرية ضد سلطاتها المتمردة والمستمرة منذ 4 نوفمبر الجاري.