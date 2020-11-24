بايدن يختار الدبلوماسي المخضرم توني بلينكن وزيرا للخارجية

قرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعيين توني بلينكين، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم، وزيرا للخارجية، حيث تسعى الإدارة القادمة إلى إصلاح العلاقات مع الشركاء في أوروبا وإعادة تركيز التحالفات على التحديات التي تفرضها الصين.

وخدم بلينكين (58 عاما)، تحت قيادة رئيسين ديمقراطيين بالإضافة إلى عمله لفترة طويلة كمساعد رئيسي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، حيث بدأ العمل بشكل وثيق مع بايدن.

وفي الأشهر الأخيرة، بصفته مستشارا رفيع المستوى لحملة بايدن، أعرب بلينكن كثيرا عن رغبته في إصلاح الثقة العالمية في الولايات المتحدة، وتحسين التحالفات الممزقة وبناء شراكات جديدة حتى لا تواجه واشنطن بكين وحدها.

وكتب العام الماضي في مقال بصحيفة واشنطن بوست مع خبير السياسة الخارجية روبرت كاجن: "تحالفاتنا أصبحت قديمة للغاية من ناحية رئيسية واحدة: الولايات المتحدة لديها حلفاء أوروبيون وحلفاء آسيويون، لكن لا توجد مؤسسة تربط الديمقراطيات الآسيوية والأوروبية".

وتعني علاقته الوثيقة بالرئيس المنتخب أن الاثنين سيعملان بشكل وثيق، وربما حتى يجدا طرقا لتحسين تكامل السياسة الداخلية وتحدد الوضع الخارجي، في مسائل مثل تغير المناخ.

بدأ بلينكين حياته المهنية في وزارة الخارجية خلال فترة الرئيس السابق بيل كلينتون كقائد عام، ثم عمل لاحقا كمستشار رفيع المستوى للأمن القومي في إدارة أوباما.

ومن المنتظر أن تنسجم الاستمرارية من الإدارات السابقة مع خطة بايدن للعودة إلى سياسة خارجية أكثر قابلية للتنبؤ ومبادئ ما قبل ترامب.