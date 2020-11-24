الصين واليابان تتفقان على تخفيف القيود المفروضة على النشاط التجاري بنهاية نوفمبر

اتفقت الصين واليابان، اليوم الثلاثاء، على تخفيف القيود التي تم فرضها على حركة السفر المرتبطة بالتجارة في أعقاب وباء فيروس كورونا، وذلك بنهاية نوفمبر الجاري.



وقال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" - في مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني "توشيميتسو موتيجي" خلال زيارته لطوكيو اليوم- إن الجانبين اتفقا كذلك على عقد حوار رفيع المستوى العام المقبل، إلى جانب التعاون سويا لمكافحة كوفيد -19، وتبادل المعلومات حول الوباء، وتعزيز التعاون في مجال العلاج والدواء، وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في مجال الصحة العامة.



وأضاف وانغ أن الصين ستدافع بحزم عن سيادتها ووحدة أراضيها، وتأمل في الوقت نفسه في جعل بحر الصين الشرقي "بحر سلام" من خلال التعاون مع اليابان.