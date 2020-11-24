صحة أسوان: تطعيم 3 آلاف مواطن بلقاح الأنفلونزا الرباعية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان، عن تطعيم نحو 3 آلاف مواطن بلقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي،ة بمكاتب الصحة المنتشرة بطول المحافظة.



وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، أن التطعيم يتم داخل مكتب الصحة فقط،موضحًا أنه يفضل تلقي التطعيم لمن هم أكثر عرضة من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة (تنفسية و قلب و سكر و أمراض مناعة وغيرها)، والأطفال، ومرضى الأورام ونقص المناعة والسيدات الحوامل.



وأضاف أن التطعيم يؤجل للأشخاص المصابين بالحمى، ويمنع لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل حساسية مفرطة (البيض، فورمالدهيد، نيوميسين، اكتوكسينول 9)، كما أن تطعيم الأطفال يبدأ من سن 6 شهور.