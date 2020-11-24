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استطلاع: 47% من الأمريكيين يريدون ترشح ترامب للرئاسة في عام 2024

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 8:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 8:42 ص

جاء في استطلاع للرأي العام الأمريكي، تم نشره أمس، أن حوالي 47٪ من سكان الولايات المتحدة، يؤيدون ترشيح الرئيس الحالي للبلاد دونالد ترامب، للرئاسة في عام 2024.

ووفقا للدراسة التي أجرتها صحيفة The Hill مع مؤسسة هاريس للدراسات الاجتماعية، يؤيد هذه الفكرة بشكل أساسي أنصار الحزب الجمهوري - 75٪ من الذين تم استطلاع آرائهم. وبلغت نسبة أنصار الحزب الديمقراطي بين المشاركين في الاستطلاع، فقط 24٪ فقط.

جرت الدراسة، في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر. وشارك فيها 1873 ناخبا مسجلا. وبلغ هامش الخطأ حوالي 2.26 نقطة مئوية.

في 9 نوفمبر، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر أن ترامب يفكر في الترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2024.

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