القبض على مندوبين لمرشح بالدائرة الأولى في المنيا لمخالفتهم تعليمات العليا للانتخابات

شهدت الدائرة الأولى بمركز ومدينة المنيا والمنيا الجديدة، تحفظ الأمن على مندوبين للمرشح سيد بريدعه، لمخالفتهم تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، بشأن الدعاية وتوجيه الناخبين في محيط اللجان، كما تم التحفظ على أجهزة لابات توب التي كانت بحوزتهم، عقب إنذارهم أكثر من مرة.

واشتكى مندوبوا المرشحين من تعطل العمل باللجنة رقم 27، بقرية صفط الخمار بالدائرة الأولى بسبب نقص الكشوف منذ اليوم الأول، ولم تحل المشكلة حتى منتصف اليوم الثاني والأخير، بما يؤثر على المرشحين من أبناء هذه القرية.

وبدأت التحالفات الانتخابية تظهر بالدائرة الرابعة ومقرها مراكز مغاغة وبني مزار والعدوة، حيث تبين قيام مرشحان بعمل دعاية وهدايا مشتركة لحشد الناخبين.