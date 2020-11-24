تونس تحيي الذكرى الخامسة لضحايا تفجير حافلة الأمن الرئاسي

أحيت تونس اليوم الثلاثاء الذكرى الخامسة للتفجير الإرهابي الدامي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في قلب العاصمة وخلف 12 قتيلا من صفوة الأمنيين.

وأحيا الرئيس قيس سعيد، ذكرى الهجوم في ثكنة أمن الرئاسة، والشخصيات الرسمية في ضاحية قمرت بحضور عائلات الضحايا وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية وأجهزة الدولة.

وفي مثل هذا اليوم، تسلل متشدد إلى الحافلة الرابضة بشارع محمد الخامس والمخصصة لنقل ضباط الأمن الرئاسي، حيث فجر نفسه بحزام ناسف على بعد مئات الأمتار من مقر وزارة الداخلية.

وأعلن تنظيم "داعش" المتطرف آنذاك مسؤوليته عن الهجوم، وهو من بين ثلاث هجمات إرهابية دامية شهدتها تونس في نفس العام، بعد هجوم متحف باردو في العاصمة في 18 مارس ونزل امبريال في سوسة في 26 يونيو.

وخلفت الهجمات الثلاث 13 قتيلا بين صفوف الأمنيين و60 في صفوف السياح الأجانب.

وفي يناير الماضي، أصدرت محكمة تونس العاصمة عقوبات بالإعدام ضد ثمانية متهمين أدينوا بالمشاركة في التخطيط للعملية الإرهابية، ومتهم تاسع بالسجن المؤبد والعاشر بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة القتل العمد والانضمام إلى مجموعات إرهابية.

ولا يزال ستة من المتورطين في التفجير في حالة فرار.

وفرض التفجير حالة الطوارئ في البلاد التي أعلنها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي واستمر التمديد فيها بانتظام، ويعود آخر تمديد بقرار الرئيس الحالي قيس سعيد في مايو الماضي لمدة ستة أشهر.