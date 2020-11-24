هجمات طالبان تحرم مزارعي أرغنداب فرحة حصاد الرمان

تبدو ثمرة الرمان حين فتحها لنصفين وتطاير الحبات الحمر القانية منها مثل القلب المكسور، وهكذا هو حال مزارعي أرغنداب في قندهار الأفغانية، الذين كسرت طالبان فرحتهم في ذروة موسم الحصاد بهجمات تركت حقول رمانهم خربة، وهي التي كانت تصدر الرمان لباكستان والهند في صناديق مختومة باسم أرغنداب.

ويقول ليواناي أغا، الرجل السبعيني الذي حضر الغزو السوفيتي لأفغانستان متحدثا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إنه لم يشهد مثل ضراوة تلك المعارك منذ عهد السوفييت، ما جعله يرسل أسرته من 31 فرد بعيدا عن المنطقة بينما لم يتمكن هذا الموسم سوى من حصد القليل من الرمان الذي تلف بسبب تأخر حصاده جراء المعارك.

ويضيف أغا، أنه بالرغم من سنين الحرب الماضية إلا أنها مرت أفضل من العام الحالي الذي يشهد مفاوضات السلام بين طالبان وأمريكا إذ ربح الموسم الماضي 9300 دولار بينما لم يربح هذا الموسم أكثر من 620 دولار ما جعله وأسرته بحاجة للمساعدات الإغاثية حسب قوله.

وأما غولالاي أميري، فيقول إنه اضطر بسبب الهجمات الأخيرة نهاية أكتوبر الذي هو ذروة موسم حصاد الرمان للتخلي عن 40 من العاملين لديه بالحقل مع العلم بأن هناك 1000 عامل في أرغنداب واجهوا نفس المصير بعد الهجمات الأخيرة.

وقال أحد مصدري الرمان في المقاطعة دون ذكر اسمه إنه لم يتمكن سوى من تصدير ثلث ما لديه من الرمان عقب القتال.

وأما عن دوافع طالبان لمهاجمة أرغنداب تحديدا وسط موسم الحصاد وتزامنا مع مفاوضات السلام، فيقول أحد مسؤولي الحركة دون ذكر اسمه، إن الحركة لم تتعمد استهداف المنطقة بعينها ولكن تغيرات طرأت على الخطة تطلبت ذلك، مضيفا أن المقاتلين انسحبوا خوفا على حقول المزارعين، المزاعم التي ينفيها أحمد خان، ضابط الشرطة المكلف بأمن القرية، والذي يقول إن طائرات الجيش الأمريكي هي من ردعت طالبان عن أرغنداب.

ويقول أحمد رسولي، قائم مقام أرغنداب، إن الألغام التي خلفتها طالبان تسببت بمقتل 5 مزارعين بجانب الـ10 مدنيين الذين لقوا مصرعهم خلال الاشتباك، مضيفا أن 5000 أسرة تحتاج بعد فساد المحصول لمساعدات إنسانية ولم تتلق سوى 200 المساعدات حتى الآن.

ويقول أغا، إنه لا يعبأ بالفرق إن كانت الغلبة ستكون للحكومة أم لطالبان طالما سيبقى المحصول بخير.