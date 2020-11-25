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قادة الاتحاد الأوروبي يستهدفون خفض الانبعاثات الغازية بنسبة 55%

الاتحاد الاوروبي - ارشيفية
الاتحاد الاوروبي - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 11:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 11:44 م
يسعى قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني أهداف ملزمة لخفض الانبعاثات الغازية في دول الاتحاد بحلول 2030، بنسبة 55% مقارنة بمستواها في 1990، وذلك بحسب مسودة بيان مشترك تم إعدادها قبل القمة الأوروبية المقررة في الشهر المقبل.

وبحسب المسودة، فإن القادة سيدعون إلى العمل على إصدار تشريع مشترك، يعكس الالتزام بهذا الهدف الجديد في مشروع قانون المناخ الأوروبي، وأن يتم تبنيه بعد ذلك بصورة حاسمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المسودة القول، إن هذه الهدف سيتم تحقيقه بشكل جماعي من جانب الاتحاد الأوروبي بأفضل طريقة ممكنة من حيث التكلفة.

وستساهم كل دول الاتحاد الأوروبي في جهود خفض الانبعاثات الكربونية، مع وضع اعتبارات العدالة والتضامن في الحساب.

وسيدعو قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، إلى وضع مشروع قانون بشأن طرح سندات خضراء أوروبية قياسية بحلول يونيو 2021 على الأقل.

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