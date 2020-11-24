تتأثر أغلب الأطفال بالعنف المنزلي الموجه ضد المرأة، وأحيانًا يفقدهم ما يشاهدونه مستقبلهم لأنه يصبحون أطفال غير أسوياء من الناحية النفسية.

ووفقًا لموقع حملة "وقف العنف ضد المرأة" العالمية التي أطلقتها منظمة العفو الدولية، فإن الأطفال غالبًا ما يكونوا شهودًا مباشرين على العنف المنزلي الموجه للمرأة وبذلك يصبحون ضحايا ثانويين ويمكن أن يتعرضوا للأذى النفسي والعاطفي، وبحسب دراسة أمريكية أجريت عام 2003، فإن أكثر من 15 مليون طفل بالولايات المتحدة يعيشون في منزل تواجه به المرأة العنف من الشريك مرة على الأقل سنويًا، بينما يعيش 7 ملايين طفل في أسر يحدث بها عنف شديد.

وقد يتسبب العنف المنزلي ضد المرأة في تشرد الأطفال، لأنهم يبحثون عن مأوى مع الأمهات المعتدى عليهن وحتى الآن لا توجد إحصاءات محددة لعدد الأطفال الذين يغادرن أو يهربون من المنزل بسبب العنف الموجه للأم؛ لأن الأعداد في تزايد، وفي عام واحد فقط وهو 2008، وصل عدد الأطفال الذين يعيشون في ملاجئ وخدمات العنف المنزلي بأمريكا إلى 16458 طفل، وكان هناك 6430 طفلًا إضافيًا ينتظرون أماكن.

وأكدت العديد من الدراسات التي سلطت الضوء على تأثير العنف المنزلي الموجه ضد المرأة على الطفل، أن الأطفال يكونون أكثر عدائية وخوفًا وغالبًا ما يعانون من الاكتئاب والقلق والصدمة، إضافة إلى أنهم يشعرون بالذنب المتواصل لعدم قدرتهم على وقف ما يحدث أمامهم، ولهذا تحاول المجتمعات في 24 نوفمبر من كل عام تجديد التحذيرات وتوعية الجميع بضرورة وقف العنف ضد المرأة بعد أن خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم يوميًا عالميًا لذلك منذ عام 1999 .

كما يواجه الأطفال مشاكل في الإدراك والأمراض المرتبطة بالتوتر مثل الصداع والطفح الجلدي، وصعوبة في التفوق الدراسي، وأحيانًا يصل الأمر إلى التبول في الفراش ورؤية الكوابيس وحساسية الصدر ومشاكل في الجهاز الهضمي والإنفلونزا المتكررة.

وحينما ينتهي العنف، تتضاءل آثاره على الأطفال مع مرور السنوات، ولكن إذا لم ينته فتظل الآثار مستمرة إلى أن يصبح الطفل شخصية غير سوية، وقد يتحول إلى نسخة طبق الأصل من المعتدي أو من يمارس العنف ضد المرأة.