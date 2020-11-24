رئيس مدينة المنيا: مستمرون في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، اكتمال فتح جميع اللجان بجميع القري والأحياء، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بكل قرية وحي بأجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة الانتخابات لحظة بلحظة.

وطالب رئيس المدينة من المواطنين ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات، والحفاظ علي مسافات التباعد.

ويتابع فريق غرفة العمليات نواب رئيس المدينة بمعاونة كل من: "محمد صلاح عبد الحليم، محمد رشدي، محمد سعودي، نزيه زكريا عزيز، وعمرو محمد سعد، تنفيذ التكليفات على مدار الساعة من رصد ومتابعة التصويت أولًا بأول بالتعاون مع رؤساء القري والاحياء.

ووجه رؤساء القرى والأحياء بضرورة التأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين في الانتخابات بسهولة ويُسر، كما وجه بتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان وتوفير كل اللوجستيات اللازمة والاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان على مدار اليوم.