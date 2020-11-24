ولاية بنسلفانيا تصادق على نتيجة الانتخابات لصالح بايدن

صادقت ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على نتيجة فرز التصويت بها لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن، في أحدث ضربة لمزاعم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأنه فاز بالفعل في الانتخابات.



وتعتبر ولاية بنسلفانيا، التي تمتلك 20 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، من أكبر الولايات المتأرجحة التي عززت انتصار بايدن على ترامب.



ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من موافقة ترامب ببدء وكالة اتحادية رئيسية في العمل مع إدارة بايدن الجديدة، رغم استمرار ترامب في عدم اعترافه بالهزيمة في الانتخابات.



وكتب توم وولف حاكم الولاية عبر موقع تويتر "صادقت سكرتارية بنسلفانيا اليوم على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر في ولاية بنسلفانيا لمنصب رئيس الولايات المتحدة ونائب الرئيس".



وأضاف: "وفقا لما يقتضيه القانون الاتحادي، لقد وقعت على شهادة التحقق من قائمة الناخبين لصالح جو بايدن وكمالا هاريس".