الرئيس الروسي: العلاقات مع الإمارات تتطور بشكل مطّرد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن علاقات بلاده مع الإمارات العربية المتحدة تتطور بشكل مطّرد، لافتا إلى استعداد موسكو للحفاظ على حوار شراكة ذي اهتمام متبادل مع أبو ظبي.



وقال بوتين - خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد سفراء أجانب، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن "روسيا لديها مجالات كثيرة للتفاعل مع الإمارات العربية المتحدة. أذّكر أنه في نوفمبر 2019 قمت بزيارة رسمية إلى أبو ظبي وأجريت مفاوضات ناجحة للغاية مع القيادة الإماراتية".



وأضاف: "نحن على استعداد لمواصلة دعم حوار شراكة ذات اهتمام متبادل. لدينا مجالات كثيرة للتفاعل، كالاستثمار والطب والطاقة".