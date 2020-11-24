هجوم شرس من كلوب على القنوات التلفزيونية بعد إصابة نجوم ليفربول

انتقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، القنوات التليفزيونية، معتبرا إياها السبب في كم الإصابات في فريقه، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة أتالانتا الإيطالي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

ويواصل ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، مشواره في المسابقة الأوروبية بدون هزيمة متصدرا المجموعة الرابعة، لكن جدول المباريات المزدحم الملتزم بعقود البث استنفذ طاقة فريقه وتسبب في تعرض اللاعبين للإصابات.

ومنذ بداية الموسم الجاري خسر ليفربول 12 لاعبا بسبب الإصابة أو التعرض لفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، حيث كان الغيني نابي كيتا والسويسري شيردان شاكيري وجوردان هيندرسون آخر المنضمين للقائمة.

وسيخضع النجم المصري محمد صلاح لاختبار متأخر لفيروس كورونا، وذلك بعدما جاءت عينته إيجابية خلال تواجده مع منتخب بلاده في التوقف الدولي.

وسيمنح الفوز على أتالانتا، غدا الأربعاء، فريق ليفربول حامل لقب البطولة في عام 2019 بطاقة العبور لدور الستة عشر، لكن بعد ذلك فريق المدرب كلوب سيكون لديه وقت قصير للغاية للاستعداد لمباراة برايتون في الدوري الإنجليزي، والمقرر لها ظهر يوم السبت المقبل .

وأبدى المدرب الألماني مخاوفه من عدم قدرته على إيجاد فريق يخوض به المباريات، إذا استمر ضغط المباريات بهذا الشكل.

وأضاف في تصريحات بعد الفوز على ليستر سيتي 3 / صفر يوم الأحد الماضي: "إذا ما واصلنا اللعب في يوم الأربعاء ثم ظهر يوم السبت، أنا غير متأكد من أننا سوف ننهي الموسم ب11 لاعبا".

وتابع كلوب: "إذا تحدث أحد معي مجددا عن العقود، فسيصيبني الجنون، لأن العقود لم يتم إبرامها لموسم كورونا، كل شيء تغير لكن عقود الرعاة والقنوات التليفزيونية لازالت كما هي، لدينا هذا لنحافظ عليه".

وأضاف في لقاء مع قناة "سكاي تي في": "الجميع يخبرني أن الأمر صعب، لكن الأمر صعب للغاية على اللاعبين، الباقي هو مجرد قرار على طاولة في مكتب".

وكان البرتغالي دييجو جوتا، هو اللاعب الوحيد الذي أثار الإعجاب منذ انضمامه إلى الفريق هذا الصيف، قد دخل كتب التاريخ في النادي بالهدف الذي سجله يوم الأحد الماضي.

وبات جوتا اللاعب الوحيد الذي يسجل في أول أربع مباريات له بملعب "أنفيلد"، متجاوزا أساطير مثل المهاجم السابق كيني دالجليش ولاعب الوسط الإسباني السابق لويس جارسيا، حيث رفع رصيده إلى ثمانية أهداف اجمالا.

وقال كلوب في تعليقه على أداء جوتا: "تهانينا، إنه يستحق".

وتابع كلوب: "لقد لعب مباراة كبيرة، كان مؤثرا مرة أخرى بالنسبة لنا، يمكنك أن ترى وجوه كل اللاعبين حينما يسجل، تشعر وأن الجميع يقول، نعم هذا هو الهداف الصحيح".

ولم يكن هذا هو الرقم القياسي الوحيد في آنفيلد الذي تم كسره لأن النادي لم يخسر الآن في 64 مباراة بالدوري على أرضه وكما يشير جيمس ميلنر ، إنه مكان صعب على الفرق الزائرة اللعب فيه.

وقال ميلنر الذي سبق له اللعب مع فريقي ليدز ومانشستر سيتي: "أنا أعلم ذلك منذ كنت لاعبا في أحد تلك الفرق الزائرة".

وأضاف: "نحن بالطبع نفتقد للجماهير في تلك اللحظات، لكن ذلك يظهر القوة التي نحن عليها كفريق أيضا، نريد أن نظهر الطاقة والقوة النابعة من داخلنا، أعتقد أنه من المثير للإعجاب أننا حافظنا على ذلك رغم عدم وجود جماهير".

وعلى نفس شاكلة الموسم الماضي، والذي شهد تحطيم ليفربول للأرقام القياسية للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ، يؤكد كلوب أنه ليس لديه الوقت للاحتفال بالأرقام القياسية.

وحتى مع عدم وجود نجوم الفريق، أكد كلوب أن ليفربول لن يكون مجرد مباراة سهلة لأي منافس.

وقال كلوب: "إذا اعتقد شخص ما أننا سوف نستسلم قبل المباراة مباشرة فقط لأن بعض أفضل لاعبينا غير متاحين في الوقت الحالي لفترة طويلة جدًا ، فلن نفعل ذلك".

وأضاف:" لدينا رقم قياسي الآن، أنا سعيد للاعبين لكن ذلك لا يبدو الآن وكانه شيء كبير، لكي أكون صادقا".

واختتم: "لا أعتقد أن اللاعبين بحاجة لإثبات أي شيء، نحن سنقاتل حتى النهاية بكل ما نملك وهذا يعني أنه حتى لو كانت الازمات والمشاكل أكبر، فإننا نقترب من بعضنا البعض وبذلك يمكننا مواصلة القتال".