الاتحاد الأفريقي يعلن مبادرة للتشجيع على استخدام الكمامات في ظل كورونا

أطلقت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، مبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ للتوعية بارتداء الكمامة، تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال الاتحاد الإفريقي -في بيان- إن المبادرة ستنفذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي سوف تشجع على ارتداء الكمامات، في ظل عدم توفر لقاح أو دواء، فيما تبقى الإرشادات البسيطة مثل ارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الجسدي هي أفضل الأدوات المتاحة؛ للسيطرة على انتشار جائحة (كوفيد-19).

وأوضح الاتحاد الأفريقي أن الأسبوع الجاري سيشمل العديد من الأنشطة، بما في ذلك تنظيم أحداث افتراضية تشمل مناقشات حول ارتداء الكمامات وفوائدها في السيطرة على انتشار (كوفيد-19)، وستكون هناك حملات على وسائل التواصل الاجتماعي وفعاليات عبر الإنترنت من قبل الشركات والكيانات الخاصة والأفراد في جميع أنحاء القارة للترويج لارتداء الكمامات، وسيتمكن الأفراد من إظهار دعمهم لهذه المبادرة من خلال مشاركة الصور والرسائل حول ارتداء الأقنعة باستخدام هاشتاج: (#AfricaMaskWeek).