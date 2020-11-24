بوتين: روسيا تبذل جهودا كبيرة لتطبيع الوضع في كاراباخ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تبذل جهودا كبيرة للتوسط بهدف تطبيع الوضع في إقليم كاراباخ.



وقال بوتين - أثناء مراسم تسلم أوراق اعتماد سفراء دول أجنبية، اليوم الثلاثاء - "لقد بذلنا جهودا حثيثة لوقف الأعمال القتالية في كاراباخ، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من مواطني أذربيجان وأرمينيا الصديقتين".



وأضاف: "لقد تابعنا الاتفاقات الرئيسة، التي تم التوصل إليها في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولا سيما بين رؤسائها المشاركين (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا)، والشيء الرئيس الذي تم تحقيقه هو وقف إراقة الدماء وإقرار الهدنة في البيان الثلاثي لرؤساء روسيا وأذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا".



وتابع الرئيس الروسي: "أرسلنا إلى المنطقة قوات حفظ سلام روسية، وهي تقوم بمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان سلامة المواطنين المسالمين والمدنيين وترافق اللاجئين العائدين والإمدادات الإنسانية"، مشيرا إلى أن الوضع بشكل عام استقر في كاراباخ.

وكانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا اتّفاقا لوقف إطلاق النار في كاراباخ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر الجاري.