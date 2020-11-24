أجواء من الطقس المتقلب تخيم على اليوم الثاني من إعادة انتخابات النواب بالإسكندرية

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في الساعة التاسعة صباحا؛ لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في عمليات الاقتراع باليوم الثاني لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020 في اللجان الانتخابية بمجمع مدارس المنتزه ولجنة مدرسة هشام بركات وإبراهيم نجيب ولجنة مجمع مدارس كرموز.

وحافظ المشهد الانتخابي على نفس ملامحه من حيث الطقس المتقلب ما بين المنخفض الحرارة والمعتدل، وإقبال السيدات خاصة المسنات وكبار السن، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتواجد بوابات التعقيم والوقائية تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وقيام شركة الكهرباء بتأمين اللجنة العامة من خلال مغذيات بديلة.

وقد أكدت غرفة العمليات الرئيسية، أنها لم ترصد أي أحداث غير طبيعية مؤثرة، وأن العملية الانتخابية في يومها الأول سارت بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

وشدد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اليوم الثلاثاء، على رؤساء الأحياء، تلافي وجود أي تجمعات للمياه ومراجعة الإضاءة العامة خلال الفترات المسائية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية، واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية.

وأكد المحافظ على استمرارية انعقاد غرفة عمليات رئيسة وغرف فرعية للمتابعة على مدار الساعة للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كل البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى للتعامل معها.

فيما قال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور جمال عبدالغني، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالإسعاف والمستشفيات المخصصة لتأمين عملية الاقتراع لليوم الثاني على التوالي، مع توفير عدد من الأسرة اللازمة بالمستشفيات لمواجهة أي حدث، والدفع بعدد من الكراسي المتحركة للجان لمساعدة كبار السن والمرضى.

وقالت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة الدكتورة ماجدة الشاذلي، في تصريحات صحفية، إن غرفة عمليات الفرعية منعقدة بمقر الفرع لليوم الثاني على التوالي وحتى الانتهاء من الانتخابات لسماع الشكاوى ومساعدة الناخبات للإدلاء بأصواتهن.