 فيديو.. غرفة تنسيقية شباب الأحزاب: العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وتطبيق الإجراءات الاحترازية - بوابة الشروق
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فيديو.. غرفة تنسيقية شباب الأحزاب: العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وتطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
أمل محمود
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 1:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 1:04 ص

قال محمد عبدالعزيز، مدير غرفة تنسيقية شباب الأحزاب، إن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب منقعدة منذ التاسعة صباح اليوم بالتزامن مع فتح اللجان الانتخابية لجولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أخبار TEN» المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الإثنين، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وهناك تطبيق للإجراءات الاحترازية، وقرارت اللجنة الوطنية للانتخابات.
وأشار إلى التنافس الشديد الذي تشهده محافظات الوجه القبلي بالجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، موضحًا أنه لم يتم رصد أي مخالفات داخل اللجان الانتخابية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تحديات وجهود التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية، بمشاركة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

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