مسئول روسي: هناك تطابق في موقف موسكو والجزائر بشأن الصحراء الغربية

أكد سفير روسيا لدى الجزائر إيجور بيلييفي، اليوم الثلاثاء، على تطابق الموقف الروسي-الجزائري فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية، خاصة فيما يتعلق بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.



وقال بيلييفي، في حوار للإذاعة الدولية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إنه تم مؤخرًا بحث ملف الصحراء الغربية بالتفصيل، خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف والجزائر صبري بوقدوم.



وأضاف أن البلدين يدعوان طرفي النزاع "لضبط النفس والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية في 1991".



وطالب الدبلوماسي الروسي الأمم المتحدة بالإسراع في تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، خلفًا لهورست كوهلر المستقيل في مايو 2019؛ لاستئناف العملية السياسية.