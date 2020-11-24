قررت "توب جلافز" الماليزية، أكبر شركة لتصدير القفازات الواقية من العدوى عالميا، إغلاق أكثر من 50% من مصانعها بسبب انتشار عدوى كورونا بين 1000 من العاملين في المصانع؛ ما يهدد أرباح الشركة التي قفزت بقوة خلال الجائحة لكثرة الطلب على القفازات.

قال إسماعيل صبري، وزير الدفاع الماليزي، لـ"فرانس برس"، إن الحكومة تشاورت مع إدارة الشركة واقترحت إغلاق 28 مصنعا من أصل 47 للشركة؛ لإعطاء العمال غير المصابين الفرصة للفحص والتأكد من سلامتهم، بينما لم يعرب الوزير عن موعد الإغلاق المقرر.

وتقوم شركة "توب جلافز" بتصدير 70 مليار قفاز سنويا، بينما تدير 41 من مصانعها داخل ماليزيا والبقية بدول مجاورة.

وتعتمد مصانع "توب جلافز" على العمالة النيبالية الذين يقيمون داخل غرف مكتظة غير مؤهلة للتباعد الاجتماعي، كما أن الشركة متهمة عدة مرات بإهدار حقوق العمال؛ ما جعل الأمم المتحدة تحظر فرعين لها بسبب تلك الاتهامات.

وتشهد ماليزيا عدد إصابات كبير بالفيروس المستجد تخطى 56 ألف شخص، توفى منهم 337 شخصا.