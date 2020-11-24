حاكم بنسيلفانيا يعلن التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية لصالح بايدن

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صادقت ولاية بنسلفانيا على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي أقيمت يوم الثالث من نوفمبر الجاري في ولاية بنسلفانيا لمنصب رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال حاكم ولاية بنسلفانيا، توم وولف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، أنه وقع على شهادة تثبيت أصوات الناخبين لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وفقًا لما يقتضيه القانون الفيدرالي.

وتوجه بالشكر إلى مسؤولي الانتخابات الذين أداروا انتخابات نزيهة وحرة خلال فترة صعبة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنهم أدوا بشكل رائع ومشرف.