ألمانيا تعتزم تشديد قيود كورونا في المحلات التجارية

تعتزم الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا تشديد القيود المتعلقة بمكافحة أزمة كورونا في المحلات التجارية.

جاء ذلك في مسودة للولايات تم تحديثها بعد مشاورات أجراها هيلجه براون، رئيس ديوان المستشارية مع رؤساء مكاتب رؤساء حكومات الولايات مساء اليوم الثلاثاء، ومن المنتظر تقديم هذه المسودة في جلسة المشاورات التي ستعقدها المستشارة انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات لبحث وضع كورونا غدا الأربعاء.

ووفقا لما تم الاتفاق عليه، فإن من المنتظر عدم السماح بتواجد أكثر من عميل واحد في كل 25 مترا مربعا داخل ساحة البيع.

يشار إلى أن القواعد المعمول بها حتى الآن تنص على عدم تواجد أكثر من عميل في كل عشرة مترات مربعة.