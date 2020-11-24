الأمن التركي يحضر عضوا في تنظيم «غولن» من الجزائر

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أعلنت وزارة الخارجية ومديرية الأمن التركيتان عن نقل عضو في تنظيم "غولن"، يعمل مديرا لشركة على صلة بالتنظيم في الجزائر، وتسليمه للأمن في العاصمة أنقرة.

وأفادت مصادر أمنية تركية، بأن "طائرة خاصة تابعة لمديرية الأمن قامت بنقل المدعو (ن ن ك) بعد توقيفه في الجزائر".

وأضافت: "الشخص المذكور، صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة، حيث تم تسليمه لمديرية أمن أنقرة".

وتتهم الحكومة التركية الداعية التركي فتح الله غولن المتواري في الولايات المتحدة وأنصاره بالوقوف وراء الانقلاب عام 2016، واعتقلت الكثير منهم وزجت بهم في السجون.

وتطالب أنقرة واشنطن الإدارة الأمريكية بتسليمها غولن، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل مع رفض واشنطن تسلميه.