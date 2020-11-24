التعليم توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية

وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات؛ لإنشاء مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية الثانوية الفنية بمحافظة القاهرة، التي تبدأ الدراسة فيها اعتبارًا من العام الدراسي 2020/ 2021، للحصول على دبلوم فني تكنولوجيا الصناعات الحيوية بنظام التعليم والتدريب المزدوج.

ويهدف التعاون إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع الصناعات الجديدة في جمهورية مصر العربية، حيث يتم ربط البرنامج التعليمي بالمهارات والجدارات المطلوبة للتعليم الفني بالاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل بمصر والعالم.

وقال محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إن مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية هي أول مدرسة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بنظام التعليم المزدوج في مجال صناعات التكنولوجيا الحيوية، وهي مدرسة داخل مصنع للتعليم والتدريب المزدوج، ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات بنظام الساعات المعتمدة، والمدرسة مجهزة بما يتناسب مع المنهج العلمي والعملي والتدريبي والمهاري الذي تم تصميمه طبقًا لاحتياجات شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية.

َوأضاف مجاهد أن قطاع التعليم الفني يسعى إلى التعاون مع الشركات والمصانع في إنشاء مدارس داخل المصنع لجميع المهن، بما يسهم في إمداد سوق العمل بخريج دبلوم فني يتمتع بالمعارف العلمية والمهارات التخصصية، بمواصفات علمية ومهنية مدعومة بالتطبيق العملي بشركات رائدة في مجالات التخصص، طبقًا للمعايير الدولية في هذا المجال، في إطار برامج دراسية متطورة تتمتع بالمرونة اللازمة لمسايرة المستجدات التي تطرأ على سوق العمل.

وأوضح أن الوزارة ستعلن عن التقديم للمدرسة وإمكانية التحويل إليها، طبقًا للشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة لقبول الطلاب.