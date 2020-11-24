أستاذ فيروسات بفرنسا: لقاح كورونا قد يوزع على الأمريكيين الشهر المقبل

قال الدكتور يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات في مستشفى ليون بفرنسا، إن لقاحات كورونا متوفرة، منوهًا بأن جميعها في انتظار الترخيص.

وأضاف، في مداخلة عبر skype لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن لقاح كورونا قد يوزع على الشعب الأمريكي خلال الشهر المقبل، متابعًا: «الدول التي تشتري التطعيم وتستورده ستبدأ مع دخول السنة المقبلة».

وأوضح أن لقاح موديرنا سيكون له أسبقية التوزيع، نظرًا لأن تخزينه أسهل من التطعيمات الأخرى، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها الأسبقية في توزيع اللقاح.

ولفت إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة في تطوير اللقاحات ضد الإنفلونزا، مشيرًا إلى أن لديها كل القدرات لتصنيع تطعيم لكورونا وتصديره على سنتين أو ثلاث سنوات.

وذكر أن هناك ما يفوق 155 دولة وقعت على اتفاق توزيع لقاحات كورونا، مضيفًا أن الروسي من أهمها وأسلها في التخزين، فضلًا عن عن أنه يدعم الدول الفقيرة.