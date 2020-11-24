انفجار ثان في مناطق سيطرة المعارضة السورية في ريف حلب

قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر طبي في مدينة عفرين إن "3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة عند فرن جودي في منطقة الصناعة قرب دوار كاوا وسط مدينة عفرين".

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "وزع القتلى والجرحى على المشافي والمراكز الطبية والعيادات لذلك العدد مرشح للارتفاع، بسبب كثافة الحركة المرورية في تلك المنطقة".

من جانبه أكد مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لـ(د.ب.أ) "أن السيارة المفخخة كانت تحمل كمية كبيرة من المواد المتفجرة نظرا لحجم الدمار الذي طال السيارات والمحال التجارية المنازل".

وانفجرت سيارة مفخخة ظهر اليوم عند مفرق قباسين على المحلق الشمالي بالقرب من مسجد التوحيد في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، قتل خلاله 5 أشخاص من بينهم ضابط في الشرطة وقوى الأمن الداخلي.