إسبانيا تقدم لقاح فيروس كورونا مجانا مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر

قررت إسبانيا تقديم لقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل طوعي ومجاني وستكون متاحة أولا لأول مرة للفئات المعرضة للخطر ، وفقًا لخطة تطعيم حكومية قدمها وزير الصحة سلفادور إيلا اليوم الثلاثاء.



وقال الوزير خلال جلسة لمجلس الوزراء، إنه بمجرد أن تمنح الهيئة الوطنية للأدوية الموافقة على لقاح، يمكن أن تبدأ التطعيمات على الفور، وربما يكون ذلك في كانون ثان/يناير.



وفي البداية، سيتم تحصين المقيمين في دور المسنين والعاملين بها. وفي الخطوة التالية، سيتمكن طاقم التمريض بالمستشفيات المعرضين للخطر بشكل خاص من تلقي اللقاح ، ويأتي بعدهم عمال الرعاية الصحية الآخرون.



وبموجب الخطة، سيتم تطعيم حوالي 5ر2 مليون شخص بحلول آذار/مارس من العام المقبل، كما ستحدد الخطة 18 مجموعة يجب أن تحظى بالأولوية في الحصول على اللقاح حتى تموز/يوليو.



ومع ذلك لم يحدد إيلا هذه المجموعات بشكل مفصل.