سلطات تايلاند تحذر من تنظيم احتجاجات بالقرب من مكتب الأصول الملكية

حذرت الشرطة التايلاندية اليوم الثلاثاء من أنها لن تسمح للنشطاء المؤيدين للديمقراطية بالاقتراب أكثر من اللازم من مكتب ممتلكات التاج الملكي، وهو الجهاز الذي يدير أصول الملك ماها فاجيرالونجكورن، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق مسيرة كبيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ينجيوت تيبهامنونج، للصحفيين إنه سيتم نشر نحو 6 آلاف شرطي قبل فجر غد الأربعاء لضمان عدم اقتراب المتظاهرين مسافة أكثر من 150 مترا من مكتب ممتلكات التاج في العاصمة بانكوك.

وتشهد تايلاند مظاهرات مناهضة للحكومة بشكل شبه يومي منذ تموز/يوليو، وطالب المتظاهرون مرارا وتكرارا بتشكيل حكومة جديدة، ووضع دستور جديد، وإصلاح النظام الملكي ليكون أكثر ديمقراطية وشفافية.

وأبدت حركة الاحتجاج المتنامية استهدافا متزايدا للنظام الملكي القوي، الذي يقول المتظاهرون إنه يتمتع بنفوذ كبير على الحكومة، في حين يتهمه البعض بأنه أصل المشاكل السياسية في تايلاند.

وقال المتظاهرون إن دعواتهم لإصلاح النظام الملكي لا تهدف إلى الإطاحة به كما يتهمهم بعض أنصار الملكية.

وتستهدف مسيرة الأربعاء قضية الأصول الملكية التي نقلها الملك ماها فاجيرالونجكورن لتكون تحت سيطرته الشخصية بعد أن اعتلى العرش عقب وفاة والده.

ويطالب المتظاهرون بإعادة الأصول لتكون تحت سيطرة القصر والحكومة.

وتفيد التقارير بأن فاجيرالونجكورن ضمن أغنى الملوك في العالم.