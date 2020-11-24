الخارجية الفلسطينية تدين تصعيد التوسع الاستيطاني وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عمليات التوسع الاستيطاني المتصاعدة في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها.



وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ذلك تعنت إسرائيلي رسمي، لتنفيذ عمليات الضم والتهويد بخطوات متسارعة، في استغلال للمرحلة الانتقالية في الولايات المتحدة الأمريكية، والضبابية التي تسيطر على العالم فيما يتعلق بخطة السلامة الأمريكية، وخطة الضم.



وأوضحت أن سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة تقوم بتنفيذ مخططات استيطانية واسعة النطاق على الأرض، مستهدفة بالأساس الأغوار، سواء عبر الاستيلاء على آلاف الدونمات لتوسيع المستوطنات القائمة، أو بناء شبكة طرق جديدة، وتوسيع القائمة منها، بما يؤدي الى التهام آلاف الدونمات الأخرى من الارض الفلسطينية، كما يستهدف أيضا القدس الشرقية المحتلة ومحيطها.



وأشارت إلى أنه من المفترض أن تحرك هذه الانتهاكات المجتمع الدولي، الذي يرفض علانية مخططات الضم والاستيطان، وأن يتخذ إجراءات رادعة تمنع سلطات الاحتلال من الاستمرار في تنفيذ مخططاتها الهادفة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، أو في تفريغ جدوى العودة للمفاوضات من محتواها، والتي يسعى لها المجتمع الدولي في هذه المرحلة.



واعتبرت أن المجتمع الدولي سيتحمل مسؤولية إفشال جهود التسوية، وتجسيد الدولة الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، إن لم يتخذ أي إجراءات تجاه سياسات الاحتلال.