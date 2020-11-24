لقاء تعريفي بجامعة الإسكندرية للفائزين بمنح الوكالة الأمريكية للتنمية

شارك الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، في فاعليات اللقاء الطلابي؛ للتعريف بمنح الدراسة الحكومية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، حيث فازت الجامعة بـ٢٢ منحة كاملة للطلاب للدراسة بكلية التجارة، وكلية الزراعة، وكلية الهندسة، وكلية العلوم، وكلية الحاسبات وعلوم البيانات.

وقال جابر إن المنحة تعد فرصة كبيرة للطلاب الفائزين بها، وعليهم استغلالها على الوجه الأمثل، متمنياً لهم مزيد من النجاح، والمنافسة للحصول على ما تقدمه المنحة من الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن هذه المنح تأتي ضمن مشروع ممول بالتعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعة الامريكية، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف تقديم فرص تعليمية متميزة للشباب المصري، وتوفير فرص أساسية لفتح آفاق للمستقبل من خلال تعلم مهارات القيادة وريادة الأعمال.