أصر كيفن ستريكلاند، البالغ من العمر 62 عاما، على براءته منذ اعتقاله في سن 18 عاما. في عام 1979.

وأُطلق سراح ستريكلاند الذي قضى 42 عاماً في السجن في الولايات المتحدة بعد أن أدين بالخطأ بحادث سرقة وبثلاث جرائم قتل لم يكن له يد فيها.

حكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية العفو المشروط لمدة 50 عاما، واتهم بالسرقة لمنزل في مدينة كانساس في 25 أبريل في عام 1978، بحسب بي بي سي.

في تلك الليلة، أطلق أربعة مهاجمين النار على ثلاثة أشخاص داخل المنزل وهربت الضحية الرابعة بعد إصابتها.

وألقت الشرطة القبض على المراهق ستريكلاند، وضغطت على الشاهدة الجريحة لاختياره من بين المطلوبين.

وقال ستريكلاند للشرطة إنه كان في المنزل يشاهد التلفاز. ورغم غياب أي دليل مادي يربط بينه وبين الجرائم فقد حكم عليه.

وأدين ستريكلاند، ذو البشرة السمراء، من قبل هيئة محلفين تتألف بالكامل من ذوي البشرة البيضاء في ولاية ميسوري في عام 1972.

القاضي الذي راجع القضية قال إن ستريكلاند أدين فقط بناءاً على شهادة إحدى الناجيات، التي تراجعت فيما بعد عن إفادتها.

وقال ستريكلاند، الذي يبلغ من العمر الآن 62 عاماً ويستعين بكرسي متحرك في تنقله، إنه لا يحمل في قلبه أي ضغينة تجاه المرأة التي شهدت ضده.

وبعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه، شكر القاضي وفريقه القانوني، وقال إنه لا يزال في حالة من عدم التصديق حيال تبرئته.