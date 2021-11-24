قال الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إنه وضع خطة تنمية شاملة كاملة خلال توليه محافظة الأقصر التي استمرت لمدة 7 سنوات، مؤكدا أنه عمل على تطوير معبد الكرنك وطريق الكباش.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن طريق الكباش كان يعاني بسبب إقامة 450 مبنى سكني، قائلا: «عوضنا الناس وبدأنا الحفر حتى دخلنا 6 متر، ولاقينا الكباش كاملة زي ما هي سليمة رغم مرور آلاف السنوات».

وتابع أن طريق الكباش كان به قسم الشرطة وبانسيون والمسجد، قبل اتخاذ قرار بنقلهم إلى أماكن أخرى، لافتا إلى أن مياه الصرف الصحي أثرت بالسلب أيضا على طريق الكباش.

ووجه محافظ الأقصر الأسبق، الشكر لفايزة أبو النجا بسبب تمكنها من جلب التمويل لإزالة المباني وتطوير المنطقة، متوقعًا أن يشهد يوم الغد عرسا؛ لأن طريق الكباش يُعد أقدم طريق جنائزي في العالم.

وتنطلق مساء غد الخميس، احتفالات مصر بافتتاح طريق المواكب الكُبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها المصري القديم قبل آلاف السنين.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، فإن الاحتفال الذي أطلق عليه «الأقصر.. طريق الكباش» سيتضمن موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح.