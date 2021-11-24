 إصابة فلسطيني بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه وانقلاب سيارته - بوابة الشروق
الأربعاء 24 نوفمبر 2021 5:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

إصابة فلسطيني بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه وانقلاب سيارته

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 5:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 5:05 م

رشق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، سيارة مواطن فلسطيني بالحجارة وانهالوا عليها بالهراوات المعدنية قرب قرية المغير شمال شرق رام الله، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة قائدها بجروح خطيرة ونجله.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، في تصريح صحفي، إن مستوطنين اعتدوا على مركبة مواطن من محافظة نابلس برشقها بالحجارة؛ ما أدى إلى انقلابها، وإصابته بجروح خطيرة، كما أصيب طفله بجروح متوسطة، حيث نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر محلية إن مواطنا آخرا من قرية دوما جنوب نابلس أصيب بجروح طفيفة جراء تعرض مركبته للرشق بالحجارة، وتطاير الزجاج.

يذكر أن المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال اعتدوا يوم أمس على المزارعين قرب المنطقة المذكورة، حيث قاموا بخلع شتلات للزيتون وهدم سلاسل حجرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك