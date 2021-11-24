البحرين تعلن مشاريع تنموية كبرى لدعم التعافي الاقتصادي

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أعلنت الحكومة البحرينية، اليوم الأربعاء، عن حزمة من المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة لدعم التعافي الاقتصادي.

ووفقا لما نقلته الصفحة الرسمية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، على موقع تويتر، فإن الخطة تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين والمساهمة في خلق فرصٍ نوعية واعدة لأبناء المملكة.

وأوضح الفريق الحكومي المعني أن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى تتضمن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي.

وتتضمن الحزمة مشاريع تطوير عمراني، من بينها خمس مدن جديدة يجري العمل حاليا على إعداد مخططاتها العامة، ومن شأنها أن تزيد مساحة المناطق التعميرية لمملكة البحرين بنسبة 60%.

كما تتضمن مشاريع للبنية التحية والاتصالات، تتضمن مشروع جسر الملك حمد ومشروع مترو البحرين ومشاريع شبكة الاتصالات الدولية والحوسبة السحابية.

وتتضمن كذلك مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين "بابكو" بما يزيد طاقة المصفاة من 267 ألف إلى 380 ألف برميل يوميا.

وتشتمل كذلك على إقامة منطقة تجارية مع الولايات المتحدة تكون مركزا إقليميا للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجيستية والتوزيع.

كما سيتم إطلاق "منصة استثمارية" إلكترونية تمكن المستثمرين من الحصول على معلومات متكاملة حول المشاريع التنموية والاستراتيجية المتاحة للاستثمار.