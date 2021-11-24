أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن البلاد تواجه أزمات طبيعية وأخرى مصطنعة لإحداث صراع سياسي على الأرض، مؤكدًا أنه كان يمكن تفادي الصراع الذي سمح بتدخل دولي في الشؤون اللبنانية.

وشدد عون - خلال استقباله اليوم وفد جمعية أندية الليونز الدولية - على أنه كان مصرًا منذ البداية على وجوب قيام تدقيق مالي جنائي، معتبرًا أنه سيكون بداية جديدة، سيكشف المتسببين عن هدر الأموال، مؤكدا أن هذا واجبه وكلفنه الكثير من الوقت والجهد في ظل ما وصفه بالكثير من المقاومة ووضع العراقيل.

وأشار إلى أن المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي لتقديم الخطة الاقتصادية التي يمكن على أساسها الحصول على قروض طويلة الأمد، بعد أن كان كل الكلام يقال في الهواء حول حقيقة الأوضاع المالية وفق التقارير التي كانت ترد من أعلى المرجعيات المسؤولة في هذا المجال.

واعتبر رئيس الجمهورية أن هناك حملات منظمة قائمة على الأكاذيب وتحوير الحقائق والتي تهدف إلى ما وصفه باغتيال سياسي، مشددًا على أنه عازم على محاولة إحداث التغييرات اللازمة مهما كانت التحديات، وعلى أن التحقيق الجنائي المالي هو بادرة هذا التغيير المنشود.