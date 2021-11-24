 استبعاد سيف الإسلام وقبول حفتر والدبيبة.. مفوضية الانتخابات الليبية تنشر القائمة الأولية - بوابة الشروق
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استبعاد سيف الإسلام وقبول حفتر والدبيبة.. مفوضية الانتخابات الليبية تنشر القائمة الأولية

مروة محمد
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 8:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 8:59 م

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأربعاء، القرار رقم (80) بشأن اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وتضمنت عدد (73) مرشحاً من أصل 98 ما يعني استبعاد 25 اسما.

وأظهرت القوائم استبعاد سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والإبقاء على قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، و رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة.

ونوهت المفوضية إلى ذوي المصلحة بأن فترة الطعون كما بينت المادة (48) من القانون رقم (1) بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون في غضون (48) ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.

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