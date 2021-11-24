الكهرباء: ننفذ مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بقيمة 70 مليار جنيه

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن مبادرة حياة كريمة تصل إلى 70 مليار جنيه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنّ المرحلة الأولى من هذه المشروعات تنفّذ في 1500 قرية، تصل ميزانيتها إلى 24 مليار جنيه.

وأوضح أنه من المخطط أن تكون الشبكات والخدمات الكهربية في القرى على أعلى مستوى، تماثل المواصفات العالمية من تجديد وإحلال وتدعيم وتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية منعًا للخطورة.

وذكر أنّ الوزارة لديها غرف عمليات تتابع الموقف على الأرض أولًا بأول، مؤكّدًا التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتأكّد من التغذية الكهربائية.

وأضاف أنّ المنشآت الحيوية مثل محطات المياه والصرف الصحي تحتاج تغذية كهربية في بعض الأحيان عند انقطاع التيار، حيث يتم تشغيل مولدات طوارئ من خلال فرق الطوارئ التابعة للوزارة.