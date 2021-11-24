استقالة رئيسة وزراء السويد من منصبها

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استقالت ماجدالينا اندرسون من منصبها كأول إمراة ترأس الحكومة السويدية، بعد ساعات فقط من توليها المنصب، وذلك بعد خسارتها دعم حزب الخضر فى ائتلافها.