رئيس إقليم كردستان يطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي في التصدي لعصابات التهريب

طلبت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق من الاتحاد الأوروبي المزيد من المساعدة في مكافحة المهربين الذين نقلوا آلاف المهاجرين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس.

وقال رئيس حكومة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، مسرور بارزاني، في تصريحات لصحفيتي "فيلت" و"فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانيتين الصادرتين اليوم الأربعاء: "نحتاج إلى دعم للتصدي للشبكات الإجرامية التي تهرب شعبنا إلى أوروبا وتغويهم للقيام بهذه الرحلة الخطيرة"، مضيفا ان المهربين هم أيضا تهديد لأمن أوروبا.

وفيما يتعلق بالوضع على الحدود بين بولندا وبيلاروس، حيث تتقطع السبل بآلاف المهاجرين، قال بارزاني: "على أوروبا أن تفعل المزيد لمنع تكرار وقوع مثل هذه الأحداث"، موضحا أن بلده بحاجة إلى مزيد من الدعم على المدى الطويل، لا سيما في مجال التعاون الإنمائي.

وقال: "العراق لا يحتاج إلى مساعدات مالية، البلد لديه أموال كافية. لكننا بحاجة ماسة إلى دعم في تطبيق إصلاحات ضرورية وفي مكافحة الفساد".

ووفقا للتقديرات، فإن حوالي 70% من المهاجرين في بيلاروس يأتون من العراق، وثلاثة أرباعهم تقريبا من إقليم كردستان.