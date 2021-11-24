السعودية: القبض على مواطن أساء للذات الإلهية

أعلنت شرطة منطقة الرياض، السعودية، مساء اليوم الأربعاء، القبض على مواطن سعودي أساء للذات الإلهية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، في بيان له " إن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية مواطن سعودي والقبض عليه، بعد حديثه في إحدى مساحات برنامج التواصل "تويتر" بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية".

وأكد متحدث شرطة الرياض" إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض".

وكان مصدر مسؤول بالنيابة العامة قد أعلن أمس أن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أمراً بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل "تويتر" بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية.