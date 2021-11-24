بابا الفاتيكان يشيد بـالنائب البريطاني الراحل السير ديفيد أميس

أشاد بابا الفاتيكان فرنسيس بالسنوات التي قضاها السير ديفيد أميس في "الخدمة العامة المتفانية"، وذلك في رسالة تمت تلاوتها في قداس بالكنيسة لعضو البرلمان المحافظ الذي قُتل أثناء خدمة ناخبيه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا "أن البابا فرنسيس دعا في الرسالة التي وجهها إلى القداس بكاتدرائية وستمنستر، لدعم عزم مقدمي العزاء على "محاربة الشر بالخير" و "بناء مجتمع يتمتع بعدالة أكبر" وذلك بعد وفاة الكاثوليكي المتدين.

وحضر سياسيون من بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون وزعيم حزب العمال السير كير ستارمر وثلاثة رؤساء وزراء سابقين القداس الذي إقيم وسط لندن صباح اليوم الثلاثاء، بعد جنازة خاصة أقيمت في ساوثيند أون سي ، إسيكس ، في اليوم السابق.

وتعرض السير ديفيد للطعن حتى الموت اثناء تواجده في كنيسة بلفيرس الميثودية في ليه أون سي في 15 أكتوبر الماضي .