مصادر: كوريا الجنوبية تقدم 16 مروحية لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

تعتزم كوريا الجنوبية تقديم عدد من المروحيات العسكرية لدعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بحسب ما أفادت به مصادر متعددة اليوم الأربعاء، حيث تسعى سول إلى زيادة مساهماتها في المهمة الرئيسية للمنظمة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن سول أجرت محادثات مع دولتين، أو ثلاث دول، أبدت اهتماما باستخدام المروحيات في عمليات حفظ السلام في مناطق مليئة بالصراعات، وفقا لمصدر طلب عدم الكشف عن هويته.

وأفاد مصدر آخر، بأن الأمم المتحدة لطالما طلبت مشاركة كوريا الجنوبية في تعزيز "تنقل" عمليات المنظمة لحفظ السلام، وأن سول تدرس توفير 16 مروحية مستعملة للعمل في إفريقيا. وأضاف المصدر أن العدد يمكن أن يتغير وفقا للمشاورات الجارية.

ومن المتوقع أن تصدر كوريا الجنوبية إعلانا بشأن خطط محددة ذات صلة، وذلك خلال الجلسة الوزارية لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2021 والتي تستعد لاستضافتها يومي 7 و8 ديسمبر المقبل.

ورحب نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، بخطة كوريا الجنوبية لتقديم المروحيات.

وكتب في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: "هناك طلب مرتفع دائما على العتاد الجوي المجهز جيدا، ونقص في المعروض".

ووجه المسؤول الأممي الشكر لكوريا الجنوبية على التبرع بالطائرات لعمليات حفظ السلام وعلى استضافة الجلسة الوزارية، الشهر المقبل، حيث يمكن للدول الأعضاء التعهد بالأصول اللازمة لعمليات السلام."