أدان القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، المدير العام السابق للأمن الوطني (جهاز الشرطة الجزائرية) عبدالغني هامل بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا لتورطه مع زوجته وأفراد من عائلته في قضايا فساد وسوء استغلال الوظيفة.

كما تمت إدانة أيضا أبناء وزوجة عبدالغني هامل بأحكام بالسجن النافذ وغير النافذ.

وواجه عبدالغني هامل رفقة زوجته وأولاده الأربعة في هذه القضية اتهامات تتعلق بغسيل الأموال، والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وكذلك الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.

كان النيابة العامة الجزائرية قد طالبت بعقوبة 16 سنة حبسا نافذا في حق عبدالغني هامل و12 سنة سجن في حق ثلاثة من أبنائه أميار، شفيق ومراد.