كشفت المخرجة نيڤين شلبي موعد طرح فيلمها الجديد "النهارده يوم جميل" في دور العرض الكويتية، وذلك بدءا من الغد الخميس الموافق 25 من نوفمبر الجاري.



ونشرت البوستر الخاص بالفيلم عبر حسابها على الفيسبوك، معلقة: "من يوم ٢٥ نوفمبر في سينمات الكويت سيتم طرح فيلم النهاردة يوم جميل"، موضحة أنه لم يتم تحديد موعد طرحه بمصر حتى الآن.



العمل تدور أحداثه حول العلاقات المعقدة بين الرجل والمرأة دون الانحياز لأي طرف منهما، متناولا عدة قضايا شغلت الرأي العام مؤخرا، من بينها الاغتصاب الزوجي، والمراهقة المتأخرة عند الرجال، والسمنة المفرطة لدى النساء التي تعرضها للتنمر.



الفيلم بطولة باسم سمرة، وهنا شيحة، ونجلاء بدر، وأحمد وفيق، وقصة علاء سليمان، وسيناريو وحوار دينا السقا ونيڤين شلبي، وموسيقى تصويرية عادل حقي.