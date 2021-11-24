 سريلانكا تنهي رسميا حظر استيراد الكيماويات الزراعية والأسمدة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 نوفمبر 2021 1:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

سريلانكا تنهي رسميا حظر استيراد الكيماويات الزراعية والأسمدة

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 1:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 1:00 م
رفعت سريلانكا اليوم الأربعاء، رسميا حظرا على استيراد جميع أنواع الأسمدة الكيماوية، والكيماويات الزراعية، بعد احتجاجات المزارعين وزيادة أسعار الخضار والأرز.

وأشار وزير الزراعة ماهينداناندا ألوتجاماج، في مؤتمر صحفي إلى تعليمات بإصدار إشعار بالجريدة الرسمية وإنهاء الحظر المفروض منذ مايو الماضي.

وفرضت حكومة سريلانكا الحظر في إطار خطة طموحة للانتقال إلى الزراعة العضوية، وتعهدت للمزارعين بتوفير بدائل.

ولم تتمكن الحكومة من توفير الأسمدة العضوية أو بدائل الكيماويات الزراعية، ما دفع المزارعين إلى التخلي عن أراضيهم، بما في ذلك حقول الأرز، وهو الغذاء الأساسي في البلاد.

واندلعت احتجاجات حاشدة للمزارعين، بينما أدى نقص الأسمدة والكيماويات الزراعية إلى انخفاض حاد في إنتاج الخضروات وزيادة مطردة في الأسعار.

ونظم حزب المعارضة الرئيسي، الجبهة الشعبية المتحدة، احتجاجا كبيرا في العاصمة ضد الحكومة الأسبوع الماضي وسلط الضوء على قضايا المزارعين.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك