سريلانكا تنهي رسميا حظر استيراد الكيماويات الزراعية والأسمدة

رفعت سريلانكا اليوم الأربعاء، رسميا حظرا على استيراد جميع أنواع الأسمدة الكيماوية، والكيماويات الزراعية، بعد احتجاجات المزارعين وزيادة أسعار الخضار والأرز.



وأشار وزير الزراعة ماهينداناندا ألوتجاماج، في مؤتمر صحفي إلى تعليمات بإصدار إشعار بالجريدة الرسمية وإنهاء الحظر المفروض منذ مايو الماضي.



وفرضت حكومة سريلانكا الحظر في إطار خطة طموحة للانتقال إلى الزراعة العضوية، وتعهدت للمزارعين بتوفير بدائل.



ولم تتمكن الحكومة من توفير الأسمدة العضوية أو بدائل الكيماويات الزراعية، ما دفع المزارعين إلى التخلي عن أراضيهم، بما في ذلك حقول الأرز، وهو الغذاء الأساسي في البلاد.



واندلعت احتجاجات حاشدة للمزارعين، بينما أدى نقص الأسمدة والكيماويات الزراعية إلى انخفاض حاد في إنتاج الخضروات وزيادة مطردة في الأسعار.



ونظم حزب المعارضة الرئيسي، الجبهة الشعبية المتحدة، احتجاجا كبيرا في العاصمة ضد الحكومة الأسبوع الماضي وسلط الضوء على قضايا المزارعين.