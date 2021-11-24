الغربية توافق على إنشاء مبنى جديد للمحافظة وآخر للمجلس المحلي والثقافة

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد، واللواء علي أبو الدهب مدير الحماية المدنية، ومديري المديريات الخدمية، رؤساء الهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وقبل البدء في جدول الأعمال، أكد المحافظ على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة قدرات الدولة في ملف التحول الرقمي وكذلك التوسع في تلقي جميع المواطنين للقاح فيروس كورونا، حيث أشاد المحافظ بجهود الوحدات المحلية في تلقي جميع العاملين للقاح وباقي الجهات التي وصلت نسبة تلقي اللقاح فيها إلى ٩٥٪، موجهاً مديرية الصحة بتكثيف تواجد فرق التطعيم في أماكن التجمعات مثل (المساجد، محطات السكة الحديد والمرور)؛ لتنفيذ خطة الدولة لتطعيم جميع المواطنين.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من البنود وكان أهمها موافقة المجلس قبول التبرع بقطعتي أرض بقرية كفر عسكر ببسيون وقرية كفر العرب بكفر الزيات لإقامة وحدات صحية عليهما، كما وافق على المجلس على رفع كفاءة نقطتي الإطفاء بمحلة منوف ودفرة بمركز طنطا بالجهود الذاتية.

ووافق المجلس على البدء في إجراءات إنشاء مبني جديد لديوان عام المحافظة ملحق للمبنى الحالي؛ لاستيعاب كافة العاملين وكذلك استيعاب الوحدات الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخراً ولا تتوافر لها مقرات مناسبة، وفي ذات السياق وافق المجلس على هدم مبنى دار المناسبات الحالي والمكون من طابق واحد وذلك لإقامة مبني مكون من ٨ طوابق يشمل (المجلس المحلي، قصر الثقافة، المكتبة ودار للضيافة)، مع تكليف حي ثان طنطا للبدء في إنشاء دار مناسبات جديدة في إحدى قطع الأراضي التابعة للحي.

وفي سياق آخر وافق المجلس على تحصيل 5 جنيهات مقابل رفع المخلفات من الباعة المتجولين بالشوارع في المدن والقرى، وكذلك مقترح اللائحة الاسترشادية لترخيص عربات الطعام المتنقلة، إلى جانب الموافقة على تعديل المخطط التفصيلي لعدد من الشوارع داخل (قرية القرشية، مدينة كفر الزيات وحي أول طنطا).